| Криминал / Происшествия | 09:13 | 28.07.2017 В Днепре арестовали двух участников перестрелки, в которой погиби ветераны АТО Как ранее сообщало ИА «МОСТ - ДНЕПР», 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина произошла перестрелка, в результате которой два человека погибли, еще пять получили ранения.

В четверг, 27 июля, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум подозреваемым в участии в перестрелке в Днепре. Отмечается, что еще два фигуранта дела в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. В их отношении в ближайшее время будет принято процессуальное решение.



«Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 115 УК Украины. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела», − говорится в сообщении



Напомним, что погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7