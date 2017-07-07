Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
28.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Статистика заболеваемости гепатитом С в Днепропетровской области. Лечение и профилактика»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 09:13 | 28.07.2017
В Днепре арестовали двух участников перестрелки, в которой погиби ветераны АТО

Как ранее сообщало ИА «МОСТ - ДНЕПР», 24 июля в Днепре на проспекте Гагарина произошла перестрелка, в результате которой два человека погибли, еще пять получили ранения.
В четверг, 27 июля, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум подозреваемым в участии в перестрелке в Днепре.

Отмечается, что еще два фигуранта дела в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. В их отношении в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

«Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 115 УК Украины. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела», − говорится в сообщении

Напомним, что погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: происшествия, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
28.07.2017
10:06		 Во Львове на пешеходном переходе автомобиль наехал на девушку
28.07.2017
09:46		 Медики назвали новый фактор, ускоряющий старение
28.07.2017
09:28		 Сергей Притула во второй раз стал отцом (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика