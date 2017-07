| Криминал / Происшествия | 11:08 | 31.07.2017 Ураган на Днепропетровщине повредил 647 жилых домов, 3 школы и детский сад, – ГСЧС (ФОТО) С 28 по 31 июля на Днепропетровщине было зафиксировано значительное ухудшение погоды, вследствие чего тысячи людей по области остались без электричества и газа, а некоторые лишились жилья. Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева. «В общем, за трое суток около 13 тыс. абонентов были отключены от электрических сетей, 2 418 - от газовых сетей. Были повреждены кровли частных и хозяйственных построек. В общем, зафиксировано 651 постройку, которые пострадали в разных степенях тяжести: кое-где полностью сняло крышу, кое-где частичные повреждения. Из них - три учебных учреждений и одно детское. Также зафиксировано падение 365 деревьев, с которых 312 были убраны с помощью службы спасения», - рассказала она. По ее словам, работы по ликвидации последствий непогоды ещё не закончены: «Больше всего пострадал Долгинцевский район, где ещё продолжаются и будут продолжаться восстановительные работы.Уже разгружено пять грузовых автомобилей с стройматериалами для восстановления домов. На сегодняшнее утро в Кривом Рогу без электричества остается около 250 абонентов и без газа 119 абонентов. Мы продолжаем работать, чтобы как можно быстрее вернуть людям нормальные условия жизни», - сказала Дарья Гречищева. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ погода, Днепропетровщина, погода Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

