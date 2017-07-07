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| Криминал / Происшествия | 16:53 | 01.08.2017
На Приднепровской железной дороге 29 человек получили смертельные травмы

С начала 2017 года на Приднепровской магистрали уже зарегистрировано 47 случаев непроизводственного травматизма, 29 из них - со смертельным исходом (в частности, были травмированы 4 несовершеннолетних, двое из них смертельно). За последнюю декаду июля на ПЖД смертельные травмы получили пять человек.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД.

«Так, в ночь на 22 июля на 203-м километре перегона Нижнеднепровск-Узел - Игрень (Днепропетровская область), несмотря на принятые машинистом меры, пассажирский поезд № 295 сообщением Константиновка - Одесса совершил наезд на 54-летнюю женщину-самоубийцу, которая легла на рельсы.

25 июля сотрудники ПЖД обнаружили у одной из электроопор на 47-м километре перегона Баловка - Плотина (Днепропетровская область) мертвого мужчины в возрасте до тридцати лет. Рядом с ним находилась ножовка для резки металла с резиновой ручкой, а на пункте секционирования были открыты двери. Это свидетельствовало о неудачной попытке кражи железнодорожного имущества, которая закончилась для угонщика поражением электротоком.

В этот же день пассажирский поезд № 100 сообщением Новоалексеевка - Минск вблизи станции Мелитополь (Запорожская область) совершил наезд на 23-летнего юношу, который при приближении состава бросился под его колеса.

На следующий день, 26 июля, на станции Встречный (Днепропетровская область) у выходного светофора был обнаружен труп мужчины в возрасте 30-35 лет со следами наезда поезда. Личность травмированного и обстоятельства его гибели выясняли правоохранительные органы.

Ночью 30 июля машинист грузового поезда на станции Варваровка (Днепропетровская область) смертельно травмировал 34-летнего мужчину, который сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива. Экстренное торможение не помогло избежать наезда на человека.

Приднепровские железнодорожники призывают граждан быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и железнодорожном транспорте. Берегите себя.


 
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Теги: Украина, происшествия, Днепропетровщина

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