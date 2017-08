| Криминал / Происшествия | 17:32 | 01.08.2017 В Херсонской области военная техника спровоцировала ДТП: есть пострадавшие Сегодня, 1 августа, в Херсонской области произошло ДТП с участием военной техники, есть пострадавшие. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе оперативного командования Юг. По предварительной версии, авария произошла из-за перегрева и взрыва колеса военной техники, после чего она столкнулась с гражданским транспортным средством. «По данному факту ДТП проводятся следственные действия представителями Военной службы правопорядка и Национальной полиции в Херсонской области. Также руководящим составом оперативного командования Юг по этому случаю назначено служебное расследование», – говорится в сообщении. Также отмечается, что командование и личный состав отдельной мотопехотной бригады искренне соболезнуют родным и близким пострадавших и надеются на их понимание. При этом не указано, какая именно военная техника попала в ДТП и количество пострадавших.

