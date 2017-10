| Криминал / Происшествия | 09:40 | 12.10.2017 В Харькове мать-алкоголичка проживала с 2-годовалой девочкой в доме без окон, газа и света На днях в Основянский отдел полиции поступило сообщение, что в доме без окон, газа, канализации, проживает женщина с ребенком. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области. Инспекторами ювенальной превенции Основянского ОП совместно со службой по делам детей, центра социальных служб для семьи, детей и молодежи было установлено, что 26-летняя женщина с ребенком 2,5 года проживали в антисанитарных условиях, в доме, не оборудованном для жизни. Также женщина злоупотребляет алкогольными напитками, не работает. В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав, ребенок находится в больнице. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

