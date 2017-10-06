В Харькове мать-алкоголичка проживала с 2-годовалой девочкой в доме без окон, газа и света

На днях в Основянский отдел полиции поступило сообщение, что в доме без окон, газа, канализации, проживает женщина с ребенком.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Инспекторами ювенальной превенции Основянского ОП совместно со службой по делам детей, центра социальных служб для семьи, детей и молодежи было установлено, что 26-летняя женщина с ребенком 2,5 года проживали в антисанитарных условиях, в доме, не оборудованном для жизни. Также женщина злоупотребляет алкогольными напитками, не работает.

В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав, ребенок находится в больнице.