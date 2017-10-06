В Херсоне из здания ОГА эвакуируют сотрудников

Сегодня, 12 октября, в 10:10 в службу «102» херсонской милиции поступило сообщение из службы по чрезвычайным ситуациям о том, что им на электронный адрес пришло письмо о заложенной взрывчатке в здании Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП вХерсонской области.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и работники всех экстренных служб. Со здания облгосадминистрации полицейские эвакуируют работников и посетителей.