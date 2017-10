| Криминал / Происшествия | 10:38 | 12.10.2017 В Херсоне из здания ОГА эвакуируют сотрудников Сегодня, 12 октября, в 10:10 в службу «102» херсонской милиции поступило сообщение из службы по чрезвычайным ситуациям о том, что им на электронный адрес пришло письмо о заложенной взрывчатке в здании Херсонской областной государственной администрации. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП вХерсонской области. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и работники всех экстренных служб. Со здания облгосадминистрации полицейские эвакуируют работников и посетителей. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

