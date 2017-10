| Криминал / Происшествия | 12:04 | 12.10.2017 В Днепре автомойщики разбили дорогую иномарку, которую им пригнали на мойку (ФОТО) 12 октября около 4 часов ночи патрульный экипаж заметил на перекрестке Запорожского шоссе и проспекта Богдана Хмельницкого автомобиль Toyota Avensis, который совершил наезд на столб. Как оказалось, водитель не справился с управлением и въехал в него. 26-летний мужчина получил закрытый перелом руки. В салоне, кроме водителя, находился пассажир. У него была травмирована голова. Патрульные вызвали скорую и сопроводили мужчин в больницу, где им оказали медицинскую помощь. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра. Во время выяснения обстоятельств ДТП, полицейские обнаружили, что у водителя нет водительского удостоверения, и вообще никаких необходимых документов. Оказалось, что он и его пассажир - работники автомойки, которые «одолжили» чужое авто. Также патрульные заметили, что мужчины имеют признаки алкогольного опьянения. Те признались, что недавно употребляли алкоголь. Инспекторы вызвали следователя по ДТП. одитель и пассажир прошли медосмотр и освидетельствование. Драгер показал 1,23% промилле алкоголя в крови водителя, и почти 1,8% алкоголя в крови пассажира. Мужчин задержали и доставили в Соборное отделение полиции, где следователи собрали материалы по завладение авто. Туда приехал и владелец Toyota Avensis, которого разыскали полицейские. Автомобиль временно эвакуировали на штраф площадку. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

