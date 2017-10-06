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| Криминал / Происшествия | 15:42 | 12.10.2017
Житель Никополя организовал семейный бизнес по изготовлению и реализации фальсифицированного алкоголя

11 октября сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области, следователи областной полиции при участии спецподразделения КОРД провели 37 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, изготовление, хранение фальсифицированной продукции, а также в автомобилях и местах сбыта фальсифицированного алкоголя.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Управления защиты экономики Нацполиции.

Полицейские изъяли более 670 литров спиртовой смеси, 1065 литров спирта, 700 бутылок готовой продукции, а также оборудование для изготовления водочных изделий, 23000 поддельных марок акцизного налога Украины и «черновую» бухгалтерию. Кроме того, 145 000 гривен и 8,3 тысячи долларов США.

Подпольный бизнес организовал житель Никополя. К противоправной деятельности привлек своего сына и еще одного жителя города. Производство фальсифицированного алкоголя находилось в Никополе. Реализовывали производимую продукцию оптовым покупателям региона. Мощность производства составляла до 20 000 бутылок ежемесячно, а «чистый» доход - до 700 000 гривен.
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