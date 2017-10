| Криминал / Происшествия | 09:06 | 13.10.2017 В Днепре после ужасного ДТП врачи спасают волонтера, которая много лет помогала онкобольным деткам (ВИДЕО) Авария произошла 11 октября. Грузовик сбил на пешеходном переходе возле детской больницы на ул. Космической 3 человек. Одна девушка погибла на месте, а парню и вторую потерпевшую доставили в ОКБ им. Мечникова. Сейчас, по словам врачей, жизни молодого человека ничего не угрожает, а вот 27-летняя девушка, которая многие годы помогала онкобольным деткам, находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на ТСН. Алина получила очень тяжелые травмы головы и тела. Она как раз возвращалась от своих подопечных, где ее все знают как как клоунессу Малинку. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

