В Никополе трое с автоматами ограбили ювелирный магазин

Разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 12 октября около 17 часов в Никополе.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Как сообщили свидетели происшествия, в помещение торгового центра ворвались трое неизвестных. В руках разбойники держали предметы, похожие на автоматы, и были одеты в похожую на полицейскую форму и балаклавы. Они разбили молотком витрины ювелирного магазина и завладели золотыми изделиями. Сумма ущерба устанавливается.

Данный факт квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.