Криминал / Происшествия | 14:18 | 13.10.2017 В Никополе трое с автоматами ограбили ювелирный магазин Разбойное нападение на ювелирный магазин произошло 12 октября около 17 часов в Никополе. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Как сообщили свидетели происшествия, в помещение торгового центра ворвались трое неизвестных. В руках разбойники держали предметы, похожие на автоматы, и были одеты в похожую на полицейскую форму и балаклавы. Они разбили молотком витрины ювелирного магазина и завладели золотыми изделиями. Сумма ущерба устанавливается. Данный факт квалифицированы по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

