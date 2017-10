| Криминал / Происшествия | 16:13 | 13.10.2017 В Киеве на стройке погиб работник На стройке жилого дома в Киеве электрик упал с седьмого этажа и погиб. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев. Сообщается, что инцидент произошел на территории недостроенной многоэтажки на улице Вербицкого. Скорая на месте констатировала смерть мужчины. Правоохранители выяснили личность погибшего - им оказался 34-летний житель Черниговской области. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время исполнения работ с повышенной опасностью) УК. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Проводиться досудебное расследование.

