В Киеве на стройке погиб работник

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На стройке жилого дома в Киеве электрик упал с седьмого этажа и погиб.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в г. Киев.
Сообщается, что инцидент произошел на территории недостроенной многоэтажки на улице Вербицкого.
Скорая на месте констатировала смерть мужчины.
Правоохранители выяснили личность погибшего - им оказался 34-летний житель Черниговской области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время исполнения работ с повышенной опасностью) УК.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Проводиться досудебное расследование.