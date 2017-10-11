Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
20.10.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Антикоррупционная инициатива Днепра представит общественности и СМИ результаты анализа тендеров, проведенных структурами мэрии Днепра через системы госзакупок tender.me.gov.ua и ProZorro в сентябре 2017 года»
20.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «На Днепропетровщине пройдет месячник борьбы с заболеваниями раком молочной железы»
20.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Получение жилья участниками АТО, которые имеют статус «внутренне перемещенных лиц»: реалии и перспективы»
20.10.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Юстиция в Днепропетровской области фиксирует сезонное увеличение количества пар, которые женятся»
20.10.2017
13:30		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет международный ЭКО-КОНКУРС «ЭкоМир – Живи Здорово!»
20.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет фестиваль «Лютий Фест»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 16:28 | 19.10.2017
В 2017 году количество незаконных вмешательств в работу ПЖД увеличились в 2,4 раза

В январе-сентябре 2017 количество несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги увеличилась с 54 случаев до 127 против такого же периода прошлого года, то есть почти в 2,4 раза.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД.

Наиболее стремительно возросло количество случаев разоборудования подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, а также хищений грузов из вагонов - 93 факта в этом году против 37 за девять месяцев 2016 года.

Почти вдвое в 2017 году увеличилось количество случаев применения насилия в отношении лиц, находящихся на железнодорожном транспорте - 7 против 4 соответственно.

Вдвое чаще за этот период были и сообщения об установлении взрывных устройств в подвижном составе, на вокзалах и других железнодорожных объектах - соответственно 9 и 4 факта. Большинство этих сообщения были хулиганскими выходками.

В отличие от прошлого года, в этом году злоумышленники неоднократно накладывали посторонние предметы на рельсы (12 случаев), а также бросали их в поезда (3 случая), что привело к длительным задержкам поездов.

Так, в результате незаконных вмешательств посторонних лиц за 9 месяцев 2017 года на железной дороге задержались 507 поездов на 309 ч. 19 мин., убытки составили почти 1,6 млн грн. Для сравнения: в прошлом году было задержано 134 поезда на 110 ч. 7 мин., а убытки превысили 681 тыс. грн.

Приднепровские железнодорожники предостерегают граждан от попыток вмешаться в работу железнодорожного транспорта, хулиганских действий касательно подвижного состава, посягательств на железнодорожное имущество и грузы. Несанкционированные вмешательства могут привести к трагическим последствиям, а также влекут за собой уголовную и административную ответственность.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Днепропетровщина

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
17.10.2017 09:37 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
15.10.2017 11:22 Ищут хозяев: в Днепре патрульные нашли потерянную собаку (ФОТО)
13.10.2017 17:03 Во Львовской области открыли медвежий приют (ВИДЕО)
13.10.2017 13:38 Днепропетровские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Чемпионате Украины
11.10.2017 09:37 11 октября: какой сегодня праздник
Последние новости
19.10.2017
16:28		 В 2017 году количество незаконных вмешательств в работу ПЖД увеличились в 2,4 раза
19.10.2017
16:23		 В Хмельницкой области трактор насмерть придавил 12-летнего мальчика
19.10.2017
16:19		 В Одессе мужчина «заминировал» собственную квартиру
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика