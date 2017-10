| Криминал / Происшествия | 16:28 | 19.10.2017 В 2017 году количество незаконных вмешательств в работу ПЖД увеличились в 2,4 раза В январе-сентябре 2017 количество несанкционированных вмешательств посторонних лиц в работу Приднепровской железной дороги увеличилась с 54 случаев до 127 против такого же периода прошлого года, то есть почти в 2,4 раза. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ПЖД. Наиболее стремительно возросло количество случаев разоборудования подвижного состава и железнодорожной инфраструктуры, а также хищений грузов из вагонов - 93 факта в этом году против 37 за девять месяцев 2016 года. Почти вдвое в 2017 году увеличилось количество случаев применения насилия в отношении лиц, находящихся на железнодорожном транспорте - 7 против 4 соответственно. Вдвое чаще за этот период были и сообщения об установлении взрывных устройств в подвижном составе, на вокзалах и других железнодорожных объектах - соответственно 9 и 4 факта. Большинство этих сообщения были хулиганскими выходками. В отличие от прошлого года, в этом году злоумышленники неоднократно накладывали посторонние предметы на рельсы (12 случаев), а также бросали их в поезда (3 случая), что привело к длительным задержкам поездов. Так, в результате незаконных вмешательств посторонних лиц за 9 месяцев 2017 года на железной дороге задержались 507 поездов на 309 ч. 19 мин., убытки составили почти 1,6 млн грн. Для сравнения: в прошлом году было задержано 134 поезда на 110 ч. 7 мин., а убытки превысили 681 тыс. грн. Приднепровские железнодорожники предостерегают граждан от попыток вмешаться в работу железнодорожного транспорта, хулиганских действий касательно подвижного состава, посягательств на железнодорожное имущество и грузы. Несанкционированные вмешательства могут привести к трагическим последствиям, а также влекут за собой уголовную и административную ответственность.

