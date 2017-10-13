В Донецкой области произошло ДТП: спасатели «вырезали» из автомобиля двух пострадавших

19 октября около 6:35 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Донецк-Мариуполь возле поворота на с. Кальчик. В результате столкновения автомобиля Volkswagen с «тетраподом» пострадали два человека.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области, прибывшие на место происшествия, с помощью гидравлического инструмента срезали стойку автомобиля, разжали смятые элементы салона автомобиля и деблокировали водителя и пассажира, после чего передали пострадавших работникам скорой медицинской помощи.

Водитель, мужчина 1989 года рождения, был госпитализирован в Городскую больницу № 3 г..Мариуполь с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытый перелом обеих голеней закрытая черепно-мозговая травма. Пассажира, 1973 года, госпитализированы в Городскую больницу № 2 г. Мариуполь с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом обеих голеней, закрытый перелом левого бедра, травматический шок», - говорится в сообщении.

Для оказания помощи от Главного управления привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.



