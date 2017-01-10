Почувствовать магию мюзиклов приглашают в Доме органной и камерной музыки Днепра

Известными мелодиями из любимых мюзиклов можно насладиться в Доме органной и камерной музыки Днепра. В субботу композиции будут выполнять оркестр.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Призрак оперы», «Ромео и Джульетта», «Роберта», «Пола Негри», «Моя прекрасная леди» и другие известные мюзиклы приглашают вспомнить в Доме органной и камерной музыки Днепра. Уже в эту субботу, 21 января, в 14.00 начнется концерт «Магия мюзиклов».

Для посетителей прозвучат фортепиано, скрипка, виолончель, альт, контрабас, орган. В исполнении оркестра прозвучат знакомые и любимые мелодии.

Дом органной и камерной музыки находится по адресу: пр. С.Нигояна, 66. Телефон: 374 05 52; 097589 35 76.