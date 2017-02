| Культура / Наука | 16:03 | 06.02.2017 В ДнепрОГА пройдет бесплатный спектакль с Алексеем Горбуновым, - Валентин Резниченко О любви, войне, детях и надежде. В ДнепрОГА покажут музыкальный спектакль «Черная шкатулка». На сцену выйдет народный артист Украины, выдающийся театральный и киноактер, певец Алексей Горбунов. Вход на спектакль бесплатный, нужно только заранее зарегистрироваться. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «ДнепрОГА - уже привычное место неформальных встреч. Своими мыслями и последними творческими достижениями здесь делились Павел Паштет Белянский, GorkyLook, SergMarco, Орлуша. Тысячный зал поклонников собрал народный артист Украины Алексей Горбунов. Он был так поражен искренностью и душевностью местной публики, что согласился выступить в админздании снова. Как и в прошлый раз, ждем на теплую встречу всех желающих, вход свободный», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



На этот раз Алексей Горбунов посетит ДнепрОГА с театрально-музыкальной постановкой «Черная шкатулка». Это маленькие рассказы о самом главном по мотивам произведений чешского писателя Людвика Ашкенази. О любви, войне, женщине, детях, и, конечно, о надежде. Будут родные памяти старые песни, которые много лет назад звучали в каждом дворе и касались струн души. Прозвучат Высоцкий, Бернес, Окуджава, Цой. «Черная шкатулка» - это яркий и целостныйспектакль, который хочется посмотреть всей семьей. Приходите и вы. Место встречи - Днепропетровская ОГА, г. Днепр, пр. Поля, 1. Спектакль состоится 24 февраля в 19.00. Вход свободный. Обязательная регистрация по ссылке

