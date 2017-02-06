Услышать звуки Вселенной приглашают жителей и гостей Днепропетровщины

Таинственные, загадочные и завораживающие звуки Вселенной можно услышать в эти выходные в Днепропетровской области. Их сыграют на органе. За инструментом ведущие органисты региона.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации.

Бах, Вивальди, Григ, Брамс... Их композиции вдохновляют, успокаивают, наталкивают на размышления. Насладиться классикой можно в это воскресенье, 19 февраля, в 15.00 в доме органной и камерной музыки. Концерт «Звуки Вселенной в органе» позволит услышать космос и Землю, их прошлое, настоящее и будущее.

За органом - Ксения Беликова, Анна Лаппо и Ярослав Гнездилов. Интересные факты о музыкальных композициях расскажет музыковед Анастасия Боначова.

Дом органной и камерной музыки находится по адресу: пр. С.Нигояна, 66. Телефон: 097 589 35 76.

