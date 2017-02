| Культура / Наука | 11:44 | 15.02.2017 Услышать звуки Вселенной приглашают жителей и гостей Днепропетровщины Таинственные, загадочные и завораживающие звуки Вселенной можно услышать в эти выходные в Днепропетровской области. Их сыграют на органе. За инструментом ведущие органисты региона. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации. Бах, Вивальди, Григ, Брамс... Их композиции вдохновляют, успокаивают, наталкивают на размышления. Насладиться классикой можно в это воскресенье, 19 февраля, в 15.00 в доме органной и камерной музыки. Концерт «Звуки Вселенной в органе» позволит услышать космос и Землю, их прошлое, настоящее и будущее. За органом - Ксения Беликова, Анна Лаппо и Ярослав Гнездилов. Интересные факты о музыкальных композициях расскажет музыковед Анастасия Боначова. Дом органной и камерной музыки находится по адресу: пр. С.Нигояна, 66. Телефон: 097 589 35 76.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7