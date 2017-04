| Культура / Наука | 13:57 | 24.04.2017 Встреча с писателем Яном Валетовым состоится в ДнепрОГА 26 апреля Творческий вечер с писателем-фантастом Яном Валетовым из-за непогоды перенесли на 26 апреля. В ДнепрОГА автор презентует романы «Проклятый» и «Ничья земля». Читатели смогут пообщаться с прозаиком, взять у него автограф и приобрести книги, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «В ДнепрОГА уже стали традиционными фотовыставки, презентации книг, литературные вечера. За последние два года в администрации побывали более 6 тысяч жителей Днепропетровщины», – отметил Валентин Резниченко. По словам главы области, ДнепрОГА всегда открыта для новых предложений и интересных идей. Серия «Ничья земля» состоит из четырех книг: «Ничья земля», «Дети капища», «Дураки и герои», «Школа негодяев». В цикл «Проклятый» входят «Хроники Проклятого», «Путь Проклятого» и «Сердце Проклятого». Книги писателя можно будет приобрести по цене издательства. Творческая встреча состоится 26 апреля в 19.00 по адресу: пр. А.Поля, 1, 3-й этаж, конференц-зал. Для гостей в лаунж-зоне – чай, кофе и сладости. Вход свободный, регистрация – по ссылке. Ян Валетов – писатель-фантаст из Днепра. В литературных кругах также известный под псевдонимом Борис Битнер.

