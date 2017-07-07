Ушел из жизни актер, сыгравший в фильмах про Гарри Поттера

В Великобритании, в возрасте 91 года, скончался актер Роберт Харди, сыгравший Министра магии и волшебства Корнелиуса Фаджа в экранизации книг про Гарри Поттера, передает «ВВС».

Актер построил 70-летнюю карьеру в театре и в кино. Он снимался в телесериале «Все существа, большие и малые», а также сыграл премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в нескольких телевизионных фильмах.

Свою первую роль Роберт Харди получил в 1955 году, сыграв в фильме «Отелло». За фильм 1981 года «Уинстон Черчилль: глухие годы» Харди получил премию BAFTA.

Последней картиной, в которой снялся Харди, была «Крошка Доррит», вышедшая в 2008 году.