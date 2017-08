| Культура / Наука | 10:27 | 04.08.2017 Ушел из жизни актер, сыгравший в фильмах про Гарри Поттера В Великобритании, в возрасте 91 года, скончался актер Роберт Харди, сыгравший Министра магии и волшебства Корнелиуса Фаджа в экранизации книг про Гарри Поттера, передает «ВВС». Актер построил 70-летнюю карьеру в театре и в кино. Он снимался в телесериале «Все существа, большие и малые», а также сыграл премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в нескольких телевизионных фильмах. Свою первую роль Роберт Харди получил в 1955 году, сыграв в фильме «Отелло». За фильм 1981 года «Уинстон Черчилль: глухие годы» Харди получил премию BAFTA. Последней картиной, в которой снялся Харди, была «Крошка Доррит», вышедшая в 2008 году. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ кино Теги: культура ������� �������� ������� Loading...

