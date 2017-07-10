В Днепре состоялась презентация книги военного корреспондента Константина Машовца «Диалоги с «нулей»»

Сегодня, 5 августа, на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» состоялась презентация книги военного журналиста Константина Машовца «Диалоги с «нулей»».

«Работа над книгой была начата 4 месяца назад. Была издана недавно тиражом 6 тысяч экземпляров. Сегодня мы проводим презентационный тур по городам Украины. Книга уже была представлена в Киеве, Львове, Тернополе, Харькове и Полтаве.

Книга представляет собой сборник литературных диалогов, или, как я их называю, «коротышей». Заканчивается она несколькими рассказами. Книга и не о войне, и не людях на войне. Это, скорее, некий «снимок», обработанный при помощи «литературного фотошопа». Это выхваченный из окружающей действительности момент. Если сказать коротко об общем настроении книги – это с юмором о трагичном.

Большинство материалов книги – это плод моей фантазии, а не описание реально происходивших событий. Её не нужно воспринимать, как точную по хронометражу и фактажу. Герои книги – не реально действующие люди. Они представляют собой некий симбиоз человеческих качеств, с которыми я сталкивался на войне.

Я планирую создать и вторую часть книги, как продолжение этой», - рассказал автор.

