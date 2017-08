| Культура / Наука | 12:45 | 05.08.2017 В Днепре состоялась презентация книги военного корреспондента Константина Машовца «Диалоги с «нулей»» Сегодня, 5 августа, на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» состоялась презентация книги военного журналиста Константина Машовца «Диалоги с «нулей»». «Работа над книгой была начата 4 месяца назад. Была издана недавно тиражом 6 тысяч экземпляров. Сегодня мы проводим презентационный тур по городам Украины. Книга уже была представлена в Киеве, Львове, Тернополе, Харькове и Полтаве. Книга представляет собой сборник литературных диалогов, или, как я их называю, «коротышей». Заканчивается она несколькими рассказами. Книга и не о войне, и не людях на войне. Это, скорее, некий «снимок», обработанный при помощи «литературного фотошопа». Это выхваченный из окружающей действительности момент. Если сказать коротко об общем настроении книги – это с юмором о трагичном. Большинство материалов книги – это плод моей фантазии, а не описание реально происходивших событий. Её не нужно воспринимать, как точную по хронометражу и фактажу. Герои книги – не реально действующие люди. Они представляют собой некий симбиоз человеческих качеств, с которыми я сталкивался на войне. Я планирую создать и вторую часть книги, как продолжение этой», - рассказал автор.

