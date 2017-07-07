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| Экономика/Банки/Налоги | 08:31 | 26.07.2017
В Китае будут приняты меры против онлайн-казино, которые посещаются через VPN

Несмотря на то, что Макао процветает, а азартные развлечения в регионе приносят огромную прибыль, власти Китая предпринимают все возможные меры для борьбы с азартными играми на материковой части страны. Сейчас чиновники одобрили проект, который запрещает доступ к иностранным онлайн-казино через технологию VPN. Использование VPN позволяет азартным игрокам обмануть систему и попасть на иностранные сервера, даже если те запрещены.

Китай имеет собственную интернет-сеть, она отличается высокой безопасностью. Помимо казино гражданам страны запрещены международные социальные сети и поисковики, такие как Google. Сейчас правительство всерьез обеспокоено ситуацией с посещением иностранных ресурсов с азартной тематикой. Закрытые сети позволяют китайским пользователям спокойно посещать любые оффшорные площадки для совершения ставок, посещать онлайн-казино játszani Energycasino, тотализаторы. И это несмотря на строжайший запрет любых азартных развлечений на материковой части Китая.

Власти хотят возобновить контроль над ситуацией, поэтому решили полностью заблокировать доступ ко всем азартным ресурсам вне страны.

Нынешняя ситуация на материке и в отдельных регионах

Помимо Макао только Гонконг имеет специальный статус административного района, где разрешены все виды азартных развлечений. В последнее время законодательство решило усложнить жизнь всем операторам казино, которые официально предоставляют азартные развлечения Book of Ra в положенных местах, слегка повысив налоги. Несмотря на все запреты и ограничения, регион Макао все еще остается одним из самых прибыльных мест для гемблинга во всем мире. Тем не менее, VIP персоны все же предпочитают посещать австралийские казино или съездить в США, где ставки практически не имеют ограничения.

Азиатские игроки довольно азартны и даже несмотря на то, что любые игорные заведения запрещены на материковой части страны, также, как и посещение онлайн-казино, китайские граждане все равно нарушают закон и пользуются VPN. Новый законопроект должен решить эту проблему полностью.
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