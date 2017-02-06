Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
16.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «В днепровской филармонии презентуют новый арт-проект «То є... не телефонна розмова»
16.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Реформы по-украински: нужен ли Украине грузинский опыт»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 16:29 | 15.02.2017
ОппоБлок выступил против решения мэра Днепра в два раза уменьшить выплаты социально незащищенным категориям граждан

Депутаты Оппозиционного блока в горсовете Днепра выступили против решения местной власти и потребовали от Филатова увеличить выплаты людям, которые уже живут в нищете? передает пресс-служба партии.

Глава фракции ОппоБлока в горсовете Наталья Начарьян потребовала от городского головы пересмотреть программу социальной поддержки жителей («Комплексную программу социальной защиты жителей города на 2017-2021гг»), которую промэрские депутаты приняли на сессии 15 февраля 2017 года.

«Из-за того, что правительство колоссально подняло тарифы, а также цены на продукты и медикаменты, люди стали просто нищими, старики голодают. При этом Филатов увеличил себе и своим замам премии до 700-800%. То есть мэр будет получать более 30 000 гривен в месяц. А вот социально незащищенным людям Филатов наоборот в два раза уменьшил выплаты из городского бюджета», - сказала она во время выступления в горсовете.

Чиновники мэрии умышленно изменили формулу расчёта выплат по сравнению с предыдущей программы социальной защиты горожан. Теперь афганцы, чернобыльцы, ветераны, одинокие матери и другие социально незащищенные граждане будут получать в два раза меньше денег.

Депутаты из группы Филатова на сессии приняли решение, что теперь выплаты будут привязаны не к минимальной зарплате (сейчас это 3200 грн), как было ранее, а к прожиточному минимуму (1544 грн).
Например, вдвое снижен размер адресной помощи членам семей, в том числе родителям и вдовам погибших в Афганистане воинов. Ранее, согласно формуле расчёта они получали ежемесячно до 50% от минимальной зарплаты. Если бы чиновники не изменили формулу, расчета, сегодня эта сумма составляла бы 1600 грн ( ½ от 3200 грн). Вместо этого чиновники предлагают всего до 50% от прожиточного минимума, то есть 772 грн (½ от 1544 гон).

«Оппозиционный блок выступил против такого решения, мы требуем защитить людей и вернуть существовавшую формулу расчёта, чтобы люди могли получить больше средств. Для многих это вопрос выживания в таких условиях», - сказала Начарьян.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
15.02.2017 12:59 В Кривом Роге 22-летний парень избил и изнасиловал девушку
10.02.2017 15:37 В Днепре поминки завершились убийством вдовы
10.02.2017 13:31 Филатов стал токсичным, от него уже бегут соратники, - депутат
07.02.2017 10:53 В Днепропетровской области мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за убийство брата
06.02.2017 17:44 В центре Днепра может появиться статуя Ждуна (ФОТО)
Последние новости
15.02.2017
16:32		 В Полтавской области в мусорном баке нашли тела двух детей
15.02.2017
16:29		 ОппоБлок выступил против решения мэра Днепра в два раза уменьшить выплаты социально незащищенным категориям граждан
15.02.2017
15:28		 Как оформить материальную помощь при беременности и родах?
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика