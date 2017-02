| Политика | 16:29 | 15.02.2017 ОппоБлок выступил против решения мэра Днепра в два раза уменьшить выплаты социально незащищенным категориям граждан Депутаты Оппозиционного блока в горсовете Днепра выступили против решения местной власти и потребовали от Филатова увеличить выплаты людям, которые уже живут в нищете? передает пресс-служба партии. Глава фракции ОппоБлока в горсовете Наталья Начарьян потребовала от городского головы пересмотреть программу социальной поддержки жителей («Комплексную программу социальной защиты жителей города на 2017-2021гг»), которую промэрские депутаты приняли на сессии 15 февраля 2017 года. «Из-за того, что правительство колоссально подняло тарифы, а также цены на продукты и медикаменты, люди стали просто нищими, старики голодают. При этом Филатов увеличил себе и своим замам премии до 700-800%. То есть мэр будет получать более 30 000 гривен в месяц. А вот социально незащищенным людям Филатов наоборот в два раза уменьшил выплаты из городского бюджета», - сказала она во время выступления в горсовете. Чиновники мэрии умышленно изменили формулу расчёта выплат по сравнению с предыдущей программы социальной защиты горожан. Теперь афганцы, чернобыльцы, ветераны, одинокие матери и другие социально незащищенные граждане будут получать в два раза меньше денег. Депутаты из группы Филатова на сессии приняли решение, что теперь выплаты будут привязаны не к минимальной зарплате (сейчас это 3200 грн), как было ранее, а к прожиточному минимуму (1544 грн).

Например, вдвое снижен размер адресной помощи членам семей, в том числе родителям и вдовам погибших в Афганистане воинов. Ранее, согласно формуле расчёта они получали ежемесячно до 50% от минимальной зарплаты. Если бы чиновники не изменили формулу, расчета, сегодня эта сумма составляла бы 1600 грн ( ½ от 3200 грн). Вместо этого чиновники предлагают всего до 50% от прожиточного минимума, то есть 772 грн (½ от 1544 гон). «Оппозиционный блок выступил против такого решения, мы требуем защитить людей и вернуть существовавшую формулу расчёта, чтобы люди могли получить больше средств. Для многих это вопрос выживания в таких условиях», - сказала Начарьян.

