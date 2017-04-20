Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 13:33 | 04.05.2017
Вилкул встретился с вице-президентом Европарламента Виландом

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в Верховной Раде Александр Вилкул встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейского Парламента (ЕП) Райнером Виландом и членом Комитета ЕП по международным делам Микаэлем Галлером.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Стороны обсудили некоторые аспекты отношений между Украиной и ЕС и ситуацию внутри нашего государства.

«Украине нужны четкие, понятные и прагматичные отношения с ключевыми иностранными партнерами, в том числе с ЕС.

Безвиз – это безусловный позитив. Но ограничения, которые есть в экономической части Соглашения об Ассоциации не дают возможности полностью использовать наш потенциал из-за квотирования доступа украинской продукции на европейские рынки.

Также открытыми остаются вопросы инвестиций и соблюдения прав человека в Украине», - сказал Александр Вилкул.

Со своей стороны Райнер Виланд заявил о том, в Европейском Парламенте считают важным поддерживать диалог со всеми фракциями украинского парламента, в том числе с оппозиционными. И поддерживают конкретные шаги, направленные на мирное урегулирование.

 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
Последние новости
04.05.2017
14:36		 Государственные награды получили жители Днепропетровщины
04.05.2017
14:19		 Ученые откажутся от опытов на лабораторных мышах
04.05.2017
14:08		 Началась продажа билетов на «Ночь музеев - 2017»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика