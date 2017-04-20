Вилкул встретился с вице-президентом Европарламента Виландом

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в Верховной Раде Александр Вилкул встретился в Брюсселе с вице-президентом Европейского Парламента (ЕП) Райнером Виландом и членом Комитета ЕП по международным делам Микаэлем Галлером.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Стороны обсудили некоторые аспекты отношений между Украиной и ЕС и ситуацию внутри нашего государства.

«Украине нужны четкие, понятные и прагматичные отношения с ключевыми иностранными партнерами, в том числе с ЕС.

Безвиз – это безусловный позитив. Но ограничения, которые есть в экономической части Соглашения об Ассоциации не дают возможности полностью использовать наш потенциал из-за квотирования доступа украинской продукции на европейские рынки.

Также открытыми остаются вопросы инвестиций и соблюдения прав человека в Украине», - сказал Александр Вилкул.

Со своей стороны Райнер Виланд заявил о том, в Европейском Парламенте считают важным поддерживать диалог со всеми фракциями украинского парламента, в том числе с оппозиционными. И поддерживают конкретные шаги, направленные на мирное урегулирование.