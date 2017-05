| Политика | 18:27 | 04.05.2017 Ляшко раскритиковал отмену закона о престижности шахтерского труда Лидер Радикальной партии жестко раскритиковал отмену закона о престижности шахтерского труда, который гарантировал социальные льготы шахтерам. Об этом он заявил на Днепропетровщине во время посещения шахты имени Героев космоса (ДТЭК Павлоградуголь), передает «Обозреватель». Он был возмущен тем, что государство так мало развивает собственную добычу, а покупает уголь за рубежом. «Украина будет сильной только тогда, когда будет развивать собственную горно-металлургическую, авиакосмическую, машиностроительную отрасль, в которых нам нет равных в миру. Хватит поддерживать чужие экономики – вкладывайте деньги в украинскую», - сказал Ляшко. «Те, кто отменил закон о престижности шахтерского труда, лишив возможности выходить шахтерам на льготную пенсию, кто хочет покупать уголь за рубежом, пускай спустится в шахту, станет на колени и простоят так хотя бы 6 часов! Горизонт 370 метров! А они еще и работают в таких условиях целую смену! Уважение и слава, вам, шахтеры, за тяжелый труд!», - сказал Олег Ляшко. По его словам, работа шахтера - должна быть едва ли не самой уважаемой в Украине. Как говорит лидер Радикальной партии, каждый, кто не побывал в шахте, этого не поймет, потому что там люди работают часто при нереально тяжелых температурах, в согнутом состоянии, по колено в воде. По его словам, в лаве высотой 60 сантиметров передвигаться крайне трудно, не то что работать целую смену. К тому же всегда есть угроза жизни шахтеров. Он уверен, что лучших шахтеров нужно чаще награждать государственными наградами. Потому что эти люди, несмотря на крайне сложные и опасные условия и небольшие зарплаты, продолжают добывать уголь, обеспечивая Украине значительную долю энергетической независимости. По мнению лидера Радикальной партии, владельцы подобных крупных корпораций обязаны заботиться о собственных работников, так как на людях труда держится не только их прибыль, но и экономка всей страны. Олег Ляшко привел в качестве примера добывающие предприятия, которые он посетил. По его словам, там сохранены собственные санаторий и профилакторий для работников покупают путевки другие заведения отдыха и оздоровления. «Одним словом, полноценно работает профсоюз. Как и положено», - подчеркнул Олег Ляшко. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати промышленность, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7