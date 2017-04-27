Через три года Украина сама сможет давать кредиты МВФ, - Виктор Галасюк

Депутат Верховной Рады Украины, глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства во время визита в Днепр заявил, что через три года Украина сама сможет давать кредиты МВФ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП.

По словам Галасюка для этого разработан комплексный антикризисный план.

«Мы предложили комплексный антикризисный план развития экономики Украины без заимствований Международного валютного фонда, без увеличения налогов на украинских предпринимателей и граждан, за счет внутренних резервов, за счет детенизации, за счет перекрытия контрабанды на таможне, за счет улучшения управления государственной собственностью, которую мы имеем. Есть две задачи: первое - эффективное управление теми ресурсами, которые имеет наша страна, а они огромны, и второе - это создание новых индустрий, развитие промышленности, создание новых технологий. Выполнение этих задач позволит уже через три года сделать так, что Украина сможет сама предоставлять кредиты Международному валютному фонду», - подчеркнул депутат.

Также Галасюк рассказал о законопроектах и законах, которые помогут развитию украинской экономики. В частности о законе, который предусматривает повышении экспортной пошлины на металлолом и законопроекте, который продолжает действие данного закона, а также о моратории на экспорт леса-кругляка.

«В последнее время мы приняли в парламенте ряд важных промышленных законопроектов. В частности о повышении экспортной пошлины на металлолом, что позволило в этом году украинским металлургам работать не сокращая объемов производства из-за нехватки этого сырья. В ближайшее время мы планируем принять в парламенте законопроект, который продлит действие пошлины на вывоз металлолома из Украины для того, чтобы обеспечить украинских металлургов сырьем, работой, а Украину - налогами. Кроме того, вы знаете, что был принят закон о моратории на экспорт леса-кругляка, который является очень похожим на закон о металлоломе и также направлен на поддержку украинской промышленности. Также мы приняли ряд антикризисных законов, в том числе о замораживании индексации земельного налога, что позволило многим предприятиям, в том числе в днепропетровской области, не обанкротиться и сохранить свой производственный потенциал», - рассказал он.