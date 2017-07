| Политика | 16:26 | 17.07.2017 Ляшко собирает подписи за внеочередное заседание сессии парламента Фракция Радикальной партии инициирует внеочередное заседание сессии Верховной Рады для рассмотрения законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, о процедуре импичмента Президента Украины и о временных следственных комиссиях парламента. Об этом написал лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице в Facebook, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Равенство всех представителей власти перед законом - это будет лучший подарок на 26-летие Независимости Украины», - отметил Ляшко. Политик добавил, что для проведения внеочередной сессии нужно 150 подписей народных депутатов. Свои 20 команда Радикальной партии соберет уже в понедельник, заверил депутат. «Обращаюсь к коллегам из других фракций и внефракционных поддержать нашу инициативу», - подытожил Ляшко. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

