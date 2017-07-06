Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
18.07.2017
10:00		 Бизнес конференция: «ФРАНЧАЙЗИНГ - КАК ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ МСБ»
18.07.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «О ситуации с возгоранием на полигоне в Гвардейском»
18.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Какое количество военнослужащих было призвано в Днепропетровской области на службу по контракту?»
18.07.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «О распространенных схемах мошенничества с банковскими картами. Какие данные карты нельзя никому предоставлять»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 16:26 | 17.07.2017
Ляшко собирает подписи за внеочередное заседание сессии парламента

Фракция Радикальной партии инициирует внеочередное заседание сессии Верховной Рады для рассмотрения законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, о процедуре импичмента Президента Украины и о временных следственных комиссиях парламента. Об этом написал лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице в Facebook, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Равенство всех представителей власти перед законом - это будет лучший подарок на 26-летие Независимости Украины», - отметил Ляшко.

Политик добавил, что для проведения внеочередной сессии нужно 150 подписей народных депутатов. Свои 20 команда Радикальной партии соберет уже в понедельник, заверил депутат.

«Обращаюсь к коллегам из других фракций и внефракционных поддержать нашу инициативу», - подытожил Ляшко.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
06.07.2017 17:04 В Каменском мужчина едва не погиб от приготовления пищи
Последние новости
17.07.2017
20:33		 На Днепропетровщине произошел пожар на территории военного полигона
17.07.2017
18:08		 В Кабмине рассказали, когда закончится осовременивание пенсий
17.07.2017
17:56		 Конфирматы— стяжка из одного элемента
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика