Ляшко собирает подписи за внеочередное заседание сессии парламента

Фракция Радикальной партии инициирует внеочередное заседание сессии Верховной Рады для рассмотрения законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, о процедуре импичмента Президента Украины и о временных следственных комиссиях парламента. Об этом написал лидер РПЛ Олег Ляшко на своей странице в Facebook, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Равенство всех представителей власти перед законом - это будет лучший подарок на 26-летие Независимости Украины», - отметил Ляшко.

Политик добавил, что для проведения внеочередной сессии нужно 150 подписей народных депутатов. Свои 20 команда Радикальной партии соберет уже в понедельник, заверил депутат.

«Обращаюсь к коллегам из других фракций и внефракционных поддержать нашу инициативу», - подытожил Ляшко.