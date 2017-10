| Политика | 11:04 | 11.10.2017 Сессия Днепровского городского совета началась Сегодня, 11 октября, в Днепровском городском совете была открыта 25-я сессия. В зале зарегистрировались 53 депутата Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе горсовета. Во время сегодняшней сессии планируется рассмотреть ряд финансово-бюджетных и земельных вопросов. Кроме того, в блоке программ развития и сфер городского хозяйства сегодня депутаты должны рассмотреть проект городской программы муниципального развития города на 2017-2021 годы.

