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| Политика | 11:39 | 11.10.2017
Фракция «За життя» призвала горсовет Днепра усилить социальный блок для поддержки пожилых людей

Депутаты должны задуматься о том, как город может поддержать пожилых жителей Днепра. Это особенно актуально после принятия парламентом циничной «пенсионной реформы», считают депутаты фракции «За життя». Об этом на сессии Днепровского горсовета заявил глава фракции «За життя» Сергей Никитин.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе партии.

«Давайте говорить честно – реформа принята под диктовку кредиторов Украины, в частности, МВФ. Правительство обязалось провести пенсионную реформу с целью в долгосрочной перспективе ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Сделать это можно было двумя способами. Первый – обеспечить экономический рост и увеличить поступления в Пенсионный фонд. Второй способ – сократить расходы на выплату пенсий. Именно второй путь и выбрала власть», - подчеркнул Сергей Никитин.

Отметим, что ранее Сергей Никитин от имени «За життя» уже выступал с заявлением о рисках и угрозах, которые несет Пенсионная реформа.

«После принятия реформы стало очевидным, что на уровне местной власти необходимо искать пути поддержки пожилых людей, которые, практически, уже лишаются в будущем поддержки государства», - прокомментировал ситуацию Никитин.

«Уважаемые коллеги, мы здесь не парламент, но каждый из нас будет смотреть в глаза избирателям. Призываем депутатский корпус усилить социальный блок в бюджете города на 2018 год для поддержки пожилых людей. Считаем своим долгом уделить особое внимание работе над этим вопросом», - подчеркнул глава фракции «За життя» в Днепровском горсовете.

В Пенсионной реформе заложено скрытое повышение пенсионного возраста под видом повышения обязательного страхового стажа. Излишне говорить, что многие наши граждане попросту не доживут до желанной пенсии. К тому же впереди – принятие «медицинской реформы», которая вводит платную медицину.

Снизив коэффициент страхового стажа, правительство фактически уменьшило на 35% сумму пенсии будущим пенсионерам.

Люди должны также знать, считает «За життя», что нынешнее повышение пенсий на самом деле является обязательной индексацией. Ликвидация 15%-го налога с работающих пенсионеров – это тоже не заслуга власти, ведь с самого начала введение этого налога было абсурдным. Кроме того, эти мизерные надбавки будут «съедены» ростом цен и тарифов на услуги ЖКХ.

Фактически, целью «пенсионной реформы» является уменьшение количества людей, претендующих на получение пенсии. И, соответственно, уменьшение выплат из Пенсионного фонда, считает партия «За життя».

Пенсионную реформу резко критиковали и не голосовали за нее в Верховной Раде также лидеры партии народные депутаты Вадим Рабинович и Евгений Мураев.
 
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Теги: Днепр

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