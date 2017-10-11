Вилкул: Неприкосновенность должна быть снята и с депутатов, и с судей, и с президента

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока Александр Вилкул заявил, что Оппоблок будет голосовать за снятие неприкосновенности и с депутатов, и с судей, и с президента.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Перед законом должны быть равны все», - подчеркнул он на встрече с людьми, которые собрались под зданием Верховной Рады.

Напомним, в Киеве под стенами Верховной Рады проходит многотысячная акция протеста. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и обеспечить эффективную борьбу с коррупцией.

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