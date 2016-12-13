Королева Елизавета II заболела

90-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 95-летний принц Филипп, отменили свою традиционную поездку на праздники из-за болезни, передают «Подробности».

Речь идет о тяжелой простуде.

Планы были отменены неожиданно, буквально в последний момент перед выездом.

«У королевы и герцога Эдинбургского тяжелая простуда, и они решили не ехать сегодня в Сандрингемский дворец», - было объявлено за несколько часов.

Ожидается, что Елизавете II и принцу Филиппу к Рождеству все же станет лучше, и они смогут поехать.

За день до того королева принимала гостей на традиционном предрождественском обеде в Букингемском дворце.

