| Общество | 12:36 | 22.12.2016 Королева Елизавета II заболела 90-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 95-летний принц Филипп, отменили свою традиционную поездку на праздники из-за болезни, передают «Подробности». Речь идет о тяжелой простуде. Планы были отменены неожиданно, буквально в последний момент перед выездом. «У королевы и герцога Эдинбургского тяжелая простуда, и они решили не ехать сегодня в Сандрингемский дворец», - было объявлено за несколько часов. Ожидается, что Елизавете II и принцу Филиппу к Рождеству все же станет лучше, и они смогут поехать. За день до того королева принимала гостей на традиционном предрождественском обеде в Букингемском дворце.

