| Общество | 14:39 | 22.12.2016 Александр Вилкул предложил решение проблемы обманутых вкладчиков, которые сейчас не могут вернуть вклады через суд В настоящее время вкладчикам обанкротившихся банков, которым Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отказал в возврате средств, суды отказывают в рассмотрении в связи с отсутствием порядка подсудности таких дел. Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул предложил выход из сложившейсяч ситуации. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Вниманию обманутых вкладчиков. Мы продолжаем бороться за ваши права. Я зарегистрировал в Раде законопроект, чтобы прекратить унижение людей, которых власть лишила денег. Люди хотят вернуть вклады через суды, а их цинично «футболят», - отметил он. В законопроекте Вилкул предложил конкретный механизм решения проблемы определения подсудности. «До февраля иски к Фонду гарантирования вкладов о включении в реестр вкладчиков неплатежеспособных банков для получения компенсации рассматривались админсудом.

Но 16 февраля Верховный Суд на основании рассмотрения одного из дел определил, что это подсудность не административного, а хозяйственного суда.

Высший хозяйственный суд согласился, что эти иски - не дело админсуда, но заявил, что заниматься ими должен гражданский суд.

И понеслась… Люди не понимают, что им делать», - подчеркнул он. В ответ на запросы нардепа суды констатировали, что «определение подсудности таких дел является проблемной». «Чтобы решить эту проблему, я подал в парламент законопроект № 5538, который установит четкую подсудность таких дел. ДЛЯ ВОЗВРАТА СВОИХ ДЕНЕГ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ ОБМАНУТЫМ ВКЛАДЧИКАМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НУЖНО БУДЕТ ОБРАЩАТЬСЯ ТОЛЬКО В ОДИН СУД – ГРАЖДАНСКИЙ. Для юридических лиц по этим вопросам необходимо обращаться в хозяйственный суд.

Обращение только в один суд – Гражданский будет оптимальным вариантом для людей - обманутых вкладчиков еще и потому, что судебный сбор в Гражданском суде в полтора раза ниже, чем в Хозяйственном», - сказал Вилкул.

Он поблагодарил вкладчиков Банка Михайловский и других банков, с которыми системно работает для защиты прав обманутых вкладчиков и возврата их вкладов. «Нам необходимо объединяться для того, чтобы Верховная Рада проголосовала за наш закон», - подчеркнул нардеп. Законопроект уже размещен на сайте Верховной Рады: №5538 14.12.2016 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо однозначного визначення підсудності для реалізації конституційного права на судовий захист вкладників (кредиторів) стосовно звернення за позовами до банків, віднесених до категорії неплатоспроможних, тимчасових адміністрацій таких банків або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60727 Нардеп отметил, что Оппозиционный Блок системно защищает людей, которых государство кинуло, позволив банкам и Фонду гарантирования вкладов украсть последние их деньги, а также тех, кто из-за кризиса не может платить по кредитам. Справка. Для разработки законопроектов по защите людей Александр Вилкул собрал рабочую группу из профессиональных юристов, представителей объединений обманутых вкладчиков и заемщиков. Это первый случай в Украине, когда люди вместе с политиками объединились, чтобы создавать законы, которые защитят их от власти и банковского беспредела. В результате, 14 ноября 2016 года Вилкул совместно с депутатами Оппозиционного Блока подал в Верховную Раду комплексный законопроект по защите прав вкладчиков № 5391.Согласно этому законопроекту, в том числе предлагается: • усилить ответственность Национального банка Украины, который является регулятором, а также собственников банка – ведь они должны отвечать своим имуществом за недостающие деньги при выплате вкладчикам в случае банкротстве банка.

• Увеличить гарантированную сумму возврата вклада с 200 тыс грн до 1 млн грн.

