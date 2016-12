| Общество | 16:35 | 22.12.2016 Год инфраструктурных проектов: Валентин Резниченко рассказал об итогах работы команды ДнепрОГА в 2016-м Отремонтированные дороги, построенные и реконструированные водоводы, модернизированные котельные, новые детские сады и солнечные электростанции, долгожданное социальное жилье, отремонтированные школы. О реализованных в этом году инфраструктурных проектах рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



«В этом году команда Днепропетровской ОГА реализовала более сотни важных инфраструктурных проектов. Мы ремонтировали дороги, модернизировали котельные, ремонтировали школы, строили «с нуля» садики, открывали солнечные электростанции. На следующий год у нас есть новые планы. Будем строить еще больше», - сказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. В этом году в Днепропетровской области отремонтировали 156 дорог, всего за два последних года - уже более трех сотен. Чтобы зимой держать асфальтовое покрытие в порядке, для городов и районов приобрели более 30 единиц спецтехники. 18 котельных при школах, садах и больницах Днепропетровщины модернизировали. Сейчас они работают на альтернативном топливе.



В этом году в Никополе, Покрове и Марганце отказались от централизованной системы отопления, зато построили более 20 современных котельных для соцсферы. А еще - укрепили с четыре десятка электросетей, заменили более 20 километров теплотрасс. Благодаря такой модернизации в ближайшие пять лет эти населенные пункты сэкономят на отоплении около миллиарда гривен.



В области построили солнечную электростанцию в Подгородном, продолжают строить еще одну - в Никополе.



В Покровском возвели жилой дом на 30 квартир, строительство социального жилья продолжается в Васильковке, Петропавловке, Царичанке и Вербоватовке Юрьевского района.



В 2016-м на Днепропетровщине отремонтировали 33 школы. Добираться на учебу с комфортом сельским ученикам помогают 70 автобусов. Столько за два года приобрела команда Валентина Резниченко. В этом году в области построили и реконструировали 20 садиков и учебно-воспитательных комплексов, два из них - возвели «с нуля». Это сады на Левобережном-3 в Днепре и в поселке Слобожанский. Последний уже посещают 220 детей. В Днепре открыли первый в области реабилитационный центр для детей-аутистов. Ежегодно здесь будут готовить в школу 15 мальчиков и девочек.

