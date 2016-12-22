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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:14 | 26.12.2016
Более 200 бойцов АТО и волонтеров собрал первый в Украине рождественский бал, – Валентин Резниченко (ФОТО)

Атмосфера красивых бальных платьев и мужских фраков, чарующие мелодии и изысканные чувства. Более 200 участников АТО и волонтеров поражали грацией и мужеством на первом в Украине рождественском балу. В вальсе, полонезе и танго кружили 25 пар. Праздник танца для них организовала команда Валентина Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» в пресс-службе Днепропетровской ОГА.



Они думали, что танцы – это не для них. Однако ДнепрОГА развеяла сомнения.


Более 200 участников АТО и волонтеров объединил первый в Украине рождественский бал «Мужество и грация». Dance pole – в КСК «Шинник».


Организаторы бала – Центр помощи участникам АТО и команда Валентина Резниченко.

«ДнепрОГА помогает бойцам адаптироваться к мирной жизни. Ребята проходят реабилитацию не только в санаториях, но и во время образовательных курсов, спортивных соревнований, песенных фестивалей. Теперь для бойцов и волонтеров провели первый в Украине рождественский бал «Мужество и грация». С такой инициативой выступили сами бойцы – мы ее поддержали. Продолжим эту добрую традицию. Танцевальный конкурс может перерасти в ежегодный фестиваль», – отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.


«Мы изначально планировали провести обычный танцевальный конкурс. Но жизнь внесла свои коррективы, и он превратился на рождественский бал. Вы видите счастливые и улыбающиеся лица. Все, кто пришел сюда, получили море позитива и запомнят этот бал надолго», – рассказала координатор Центра помощи участникам АТО при ДнепрОГА Наталья Шулика.


Долой комплексы и стереотипы – танцуют все!


Кружили 25 пар.


В атмосферу мужества и грации окунулись Сергей и Татьяна Отчич.
«Мы давно хотели заниматься танцами. Благодаря проекту ДнепрОГА мечты стали реальностью. Более двух месяцев разучивали вальс, полонез и танго. Проектом довольны», – делится впечатлениями участник АТО.
«Самым сложным показалось танго, которое мне хотелось попробовать больше всего. Это танец с характером», – улыбается жена Татьяна.


Бал – место отдыха и общения.


Открыл бальную программу польский полонез. Его еще называют праздничное торжественное шествие.


Сергей Белецкий – участник АТО, Елизавета Аршавская – дочь командира взвода. Пара познакомилась на летней спартакиаде, организованной ДнепрОГА. Теперь вместе на балу. Это их первый танец.
«Волнуемся, для нас это впервые», – признается Елизавета.
«Для меня это настоящее испытание, ведь я никогда не танцевал, – говорит Сергей. – Для меня война была проще, чем вальс».


Романтизм, утонченность и очарование венского вальса. АТОшники и волонтеры отмечают его легкость – как в учебе, так и в исполнении. Говорят, этот танец напоминает порхание бабочек.


Основной шаг вальса – приставной. Все движения выполняются плавно и легко.


За этой легкостью – 2,5 месяца упорных тренировок. Если приложить усилия и добавить напористость, то все обязательно получится.


Танго волнует сердца своей экспрессивностью и страстью. В танце можно показать чувства, не произнося ни слова.


Всех гостей бала ждали концерт, конкурсы и танцевальные гостинные.


Мастер-класс от руководителя клуба исторического танца «Відлуння» Марины Первой. «Чтобы перенестись в мир исторических танцев, мы подготовили несколько танцев. Они будут со сменой партнеров. В течение танца каждый человек сможет менять партнеров несколько раз», – говорит танцовщица.

Все участники соревновались за звание лучшей танцевальной пары.


Лучшей парой признана семья Гуриновіх. Алексей и Юлия не пропустили ни одной репетиции.
«Я танцевала вальс много лет назад, еще на выпускном вечере. Теперь вспомнила движения, – улыбается Юлия Гуринова. – Полонез – танец непростой, но нашей паре он дался легко. Праздник яркий, непревзойденная атмосфера».


Приз зрительских симпатий – у семьи Аршавских.


Развлекательная танцевальная программа – от творческих коллективов КСК «Шинник» .
 
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Теги: Днепропетровщина

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