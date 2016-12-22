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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:24 | 27.12.2016
Закон Украины «Про экспортно-кредитное агентство» позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей на внешних рынках, - нардеп

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 27 декабря, современный мини-завод ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ с рабочим визитом посетил народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Нардеп считает, что на сегодняшний день украинские металлургические предприятия, такие как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ конкурентны на европейских рынках по качеству производимой продукции, но существенно проигрывают в области законодательной поддержки со стороны государства.

Об этом он заявил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Конкуренция в Европе и мире сегодня очень жесткая, поэтому задача государственной политики, задача правительства и парламента – сделать все, чтобы способствовать выходу таких предприятий как ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ на зарубежные рынки. Если мы производим продукцию аналогичную европейской, пытаемся продать ее на внешний рынок, но при этом другие страны дают рассрочку под 1-2% годовых, то мы проигрываем. Именно поэтому сегодня в Украине создан Закон «Про экспортно-кредитное агентство», который позволит продукцию украинских металлургов, машиностроителей, а также высокотехнологичную продукцию сделать конкурентоспособной на мировых рынках», - отметил нардеп.

Виктор Галасюк считает, что сегодня украинская промышленность представляет потенциальный интерес как для внутренних, так и для зарубежных инвесторов. Для его реализации, отмечает нардеп, необходимо задействовать инструментарий, доказавший свою эффективность в развитых странах Европы и мира.

«Потенциальный интерес у инвестора к украинской промышленности есть, но если государство сегодня не установит привлекательные правила игр, то новые заводы появляться не будут. Для вхождения новых инвесторов, как украинских, так и зарубежных, необходим целый комплекс условий и именно поэтому сегодня в парламенте мы продвигаем такие проекты, как Экспортно-кредитное агентство, индустриальные парки, создание Украинского банка Восстановления и развития. Это те инструменты, которыми на сегодняшний день уже воспользовались Польша, Турция, Словакия для поддержки собственной промышленности. Очень важно понимать, что промышленность поддерживается не политическими декларациями, а такими законами, как «О повышении экспортной пошлины на металлолом», - сказал он. 
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