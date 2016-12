| Общество | 18:17 | 27.12.2016 Криворожский мальчик поджог себя ради популярности в Интернете, - полиция Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Кривом Роге 11-летний мальчик облил себя бензином и поджог, в результате подросток получил ожоги 60% тела. В полиции Днепропетровской области отмечают, что причиной поджога стала попытка ребенка получить популярность в Сети. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области. «Парень, беря пример с видеоролика популярного в Интернете украинского блогера, решил последовать его примеру. Ребенок облил себя горючей веществом и поджог. К сожалению, все закончилось трагически - 11-летний школьник в тяжелом состоянии, с 60% ожогов тела, оказался в больнице. Как установили сотрудники полиции, трое подростков 11 и 15 лет, после просмотра экстремальных видео, которые набрали бешеную количество просмотров в Интернете, решили повторить их. Младший парень облился горючим веществом и поджег себя, другие два товарища снимали все это на видео. Но, в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказался в больнице», - говорится в сообщении. В настоящее время решается вопрос о внесении сведения в ЕРДР о ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Родителям пострадавшего парня может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от 2-х до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

