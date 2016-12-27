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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:29 | 29.12.2016
В Украине есть некий вакуум информации по поводу практики внедрения ресурсоэффективных проектов на предприятиях, - эксперт

Эксперт по энергоэффективности Виталий Круковский считает, что семинары, которые проводятся Днепропетровской Торгово-Промышленной Палатой в рамках проекта «Зеленая палата. Инициатива устойчивого развития» в сотрудничестве с Днепропетровским областным советом и GIZ, очень полезны для руководителей предприятий разных форм собственности.

Об этом он заявил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«После семинаров ко мне подходили бизнесмены, которые на своих предприятиях внедряют проекты по термомодернизации, и признавались, что что-то они делали не так, и если бы не наши встречи, то так бы и не исправили свои ошибки. Поэтому такие мероприятия важно и нужно проводить. В Украине есть некий вакуум информации по поводу энергоэффективности на предприятиях. Особенно это касается учреждений медицины и образовательной сферы, находящихся в коммунальной собственности. Есть большие пробелы со специалистами в этой сфере на коммунальных предприятиях», - сказал он.

Читайте также: Днепропетровская ТПП содействует повышению ресурсоэффективности предприятий региона для снижения затрат на энергоресурсы и достижения более высокого уровня конкурентоспособности
 
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Теги: Днепропетровщина

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