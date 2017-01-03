Спасатели рассказали о погоде в Днепропетровской области на Рождество

В связи с выходом юго-западного циклона 6-9 января и в территории Днепропетровской области ожидаются сложные погодные условия: 6-7 января ожидается сильный снег, днем 6 января местами очень сильный снег, метели, снежные заносы, местами гололед, налипание мокрого снега. Усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с., на дорогах гололедица.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

6-7 января ожидается понижение температуры воздуха ночью до -10…-15, днем -7…-12 мороза. 8-9 января прогнозируется ослабление осадков и явлений, а также снижение температуры на 2-3 градуса.