| Общество | 12:46 | 05.01.2017 Как в Днепре будет проходить празднование Рождества Христова Управляющий Днепропетровской епархией УПЦ, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней рассказал о праздновании Рождества в Днепре. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Праздник Рождества Христова - это напоминание нам о даре нашего спасения, о возможности приблизиться ко Христу и увидеть Его Божественный Лик. В этот день Святая Церковь вновь обращает наши помыслы к великому чуду, совершившемуся для спасения всех людей. 6 января в Навечерие Рождества Христова или Рождественский сочельник - строгий пост. В этот день вечером (17:00) в Троицком кафедральном соборе и в храмах Днепр будет совершено всенощное бдение. Также будет богослужение проходить и ночью - его начало в 22:30. Ночная Божественная литургия начнется примерно - в полночь. В сам праздник Рождества Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа в храмах Днепра будут совершены Божественные литургии. В главном храме города - в Свято-Троицком кафедральном соборе - богослужение возглавит правящий архиерей», - сказал он.

