| Общество | 13:24 | 06.01.2017 В Кривом Роге дети-инвалиды получили рождественские подарки от фонда Вилкула «Украинская перспектива» (ФОТО) Для юных жителей Днепропетровщины продолжается время новогодних чудес. На этот раз «Рождественскую сказку» - с театральным представлением и вручением сладких подарков от народного депутата Константина Павлова и фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» получили 150 детей-инвалидов из криворожских общественных организаций «Веселка» и «Промінь надії». С Новым годом и Рождеством Христовым ребят и их семьи поздравил народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» в парламенте Александр Вилкул. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. «Святое Рождество призывает к добру и милосердию каждого из нас, а помощь детям всегда важнее любых лозунгов и рейтингов. В Кривом Роге благодаря совместным усилиям городской власти, депутатов и волонтеров фонда «Украинская перспектива» для этих ребят делается многое. Это очень важно сейчас, когда центральная власть так безответственно переложила на плечи городов большую часть расходов на социальную сферу. Но даже в этой сложной ситуации Кривой Рог находит силы и возможности постоянно заботиться об особенных детях», - сказал Александр Вилкул. Председатель городской организации по защите прав детей с ограниченными возможностями «Веселка» Татьяна Брусник поблагодарила Александра Вилкула, а также Константина Павлова и депутатов криворожского горсовета за системную поддержку и внимание к проблемам детей-инвалидов. «Мы знаем, что можем положиться на их надежную помощь и в будни, и в праздники. Благодаря такой постоянной поддержке мы проводим ежегодные праздники к Международному дню защиты детей, встречи к Международному дню людей с особенными потребностями. При подготовке таких встреч предусматриваются все организационные детали – прежде всего, доставка детей вместе с родителями специальным транспортом. А семьи наших ребят регулярно получают продуктовые наборы и сладкие подарки», - сказала Татьяна Брусник. «Веселка» - общественная организация с более чем 20-летней историей, уникальна тем, что развивает творческие способности своих детей и вовлекает в творчество их семьи. Среди них – и семья 15-летней Насти Шквыры и ее бабушки Аллы Николаевны, опекающей внучку, которой сложно слышать окружающий мир. «Нашим детям помогают не замыкаться в себе, общаться с людьми, открывать таланты, - делится своими эмоциями Алла, бабушка Насти Шквыры. – В Кривом Роге дети-инвалиды получают всестороннюю помощь от городской власти, депутатов. Также проводятся творческие выставки и выступления наших детей. Меня особенно тронуло, когда моя внучка Настенька сумела прочитать со сцены мое стихотворение. Я уверена, доброта и забота, которые обеспечиваются нашим детям, дарят им минуты настоящего счастья». В Кривом Роге реализуется комплекс мероприятий по городской программе социальной защиты для детей с особенными потребностями. На это выделяется финансирование из городского бюджета. В частности, одинокие мамы получили материальную помощь по 500 грн на ребёнка-инвалида; для 142 семей, в которых воспитываются дети-инвалиды было выделено по 4 200 грн на предметы гигиены, организован летний отдых для ребят с особыми потребностями в сопровождении родителей в детских лагерях, обеспечены транспортные перевозки, включая проект «Социальное такси». Все 2 500 деток-инвалидов получили от города новогодние подарки. В то время, когда во многих городах заморожены такие проекты и программы, в Кривом Роге они реализуются в полном объеме. Председатель совета общественной организации «Товариство по захисту прав дітей та дітей-інвалідів «Промінь надії» Ирина Балагурова отметила: «Наша организация была создана три года назад. За это время мы были услышаны по нескольким важным для нас проблемам. Прежде всего, это реализация нашего предложения, поддержанного депутатами в городском и районных советах, о строительстве дополнительной троллейбусной остановки между уже существующими остановками «Станция «Электрозаводская» и «Школа милиции». В конце прошлого года остановка была построена. Также благодаря решению депутатов городского совета возможность отдыхать в летних лагерях, в сопровождении родителей, не только детям с заболеваниями синдрома Дауна, но и ребятам, передвигающимся в инвалидных колясках».

Системную поддержку криворожским общественным организациям по защите прав инвалидов также оказывает и Фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива». Десятки тонн продуктов и подарков от Фонда получили общественная организация по защите прав детей-инвалидов «Веселка», общественная организация многодетных матерей и детей-инвалидов «Берегиня души», а также Городской Союз инвалидов. Кроме того, по просьбе семей инвалидов Фонд оказывал им адресную помощь в приобретении медикаментов. В рамках празднования Нового года и Рождества Христового при поддержке фонда «Украинская перспектива» в разных городах Днепропетровщины прошли праздничные мероприятия. Так, в Кривом Роге Фонд «Украинская перспектива» провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка», в котором приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. В Днепре Александр Вилкул подарил подарки воспитанникам Днепровского Дома Малютки №2, в котором живут ВИЧ-инфицированные дети, дети-сироты. В Павлограде Фонд «Украинская перспектива» передал новогодние подарки воспитанникам «Школы Ирины», где обучаются дети-инвалиды с ДЦП, проблемами умственного развития. А в Петропавловском районе представители Фонда Александра Вилкула поздравили с новосельем и Новым Годом детский дом семейного типа (ДДСТ) Некрасовой, в котором живут 8 приемных детей.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7