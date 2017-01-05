На сегодняшний день дороги Днепра убирают 135 единиц техники, - Михаил Лысенко

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И. о. мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что на сегодняшний день дороги Днепра убирают 135 единиц техники.
Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Прошедшая неделя была достаточно сложной для городских коммунальных служб, за 2 дня выпало 60% месячной нормы осадков. Но, подводя промежуточные итоги, можно сказать, что они не плохо справились со своими обязанностями. В Днепре остановилось только 6 фур, у которых были проблемы с резиной. Остались некоторые проблемы с уборкой снега в частном сектора, а также дворов в спальных районов. Также есть проблемы с тротуарами, которые связаны с припаркованными автомобилями. Сказывается острая нехватка техники. Сейчас дороги убираются в дежурном режиме. Сегодня ночью приступаем к вывозу снега с центральной части города. Снег будем вывозить на территорию промзон. Также ведутся усиленные работы по расчистке ливневок. По состоянию на сегодняшний день работают 135 единиц техники. Это и посыпочная, и уборочная техника. Когда были снегопады, работало около 200 единиц техники. На уборке снега задействовано около 2 тыс. человек», - сказал он.