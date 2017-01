| Общество | 12:52 | 11.01.2017 На сегодняшний день дороги Днепра убирают 135 единиц техники, - Михаил Лысенко И. о. мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что на сегодняшний день дороги Днепра убирают 135 единиц техники. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Прошедшая неделя была достаточно сложной для городских коммунальных служб, за 2 дня выпало 60% месячной нормы осадков. Но, подводя промежуточные итоги, можно сказать, что они не плохо справились со своими обязанностями. В Днепре остановилось только 6 фур, у которых были проблемы с резиной. Остались некоторые проблемы с уборкой снега в частном сектора, а также дворов в спальных районов. Также есть проблемы с тротуарами, которые связаны с припаркованными автомобилями. Сказывается острая нехватка техники. Сейчас дороги убираются в дежурном режиме. Сегодня ночью приступаем к вывозу снега с центральной части города. Снег будем вывозить на территорию промзон. Также ведутся усиленные работы по расчистке ливневок. По состоянию на сегодняшний день работают 135 единиц техники. Это и посыпочная, и уборочная техника. Когда были снегопады, работало около 200 единиц техники. На уборке снега задействовано около 2 тыс. человек», - сказал он. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати погода, Днепр Теги: погода Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7