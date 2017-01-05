Минюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги

Министерство юстиции запустило единый электронный реестр должников за коммунальные услуги

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минюста.

В базу внесли физических лиц и частные предприятия. Чтобы узнать размер долга, нужно ввести данные в специальную форму - имя, фамилия, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Скрыть задолженности за коммунальные услуги станет невозможным. Это должно помочь решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости.

Также министерство планирует ужесточить наказание для должников. Физических лиц хотят лишать водительских прав, а у предпринимателей отбирать лицензии на ведение бизнеса.