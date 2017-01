| Общество | 17:16 | 11.01.2017 Минюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги Министерство юстиции запустило единый электронный реестр должников за коммунальные услуги Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Минюста. В базу внесли физических лиц и частные предприятия. Чтобы узнать размер долга, нужно ввести данные в специальную форму - имя, фамилия, отчество, дату рождения и номер идентификационного кода или регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов. Скрыть задолженности за коммунальные услуги станет невозможным. Это должно помочь решить проблемы, связанные с продажей и переоформлением недвижимости. Также министерство планирует ужесточить наказание для должников. Физических лиц хотят лишать водительских прав, а у предпринимателей отбирать лицензии на ведение бизнеса. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7