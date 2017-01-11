За перестрелку в Княжичах 20 полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности

Заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что Нацполиция привлекла к дисциплинарной ответственности 20 полицейских в связи с событиями в Княжичах, передает Lb.ua.

«Приказ уже есть. Служебное расследование завершено, вывод уже также есть... Это более 20 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности», - сказал он.

Вакуленко отметил, что степень наказания у них разная, в зависимости от дисциплинарного проступка каждого из них.

Напомним, утром 4 декабря 2016 года в селе Княжичи в результате перестрелки между спецназом КОРД и работниками полиции охраны погибли 5 правоохранителей. По официальной версии причиной перестрелки стало задержание группой полиции охраны полцейских-разведчиков угрозыска, принимавших участие в спецоперации по задержанию грабителей.

