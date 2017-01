| Общество | 13:38 | 20.01.2017 В Германии создано нижнее белье с сигнализацией В Германии создали нижнее белье, оснащенное сигнализацией и кодовым замком, передает Daily Mirror. Белье изготовлено из плотного материала, который нельзя порвать и с трудом можно разрезать. Для того, чтобы снять белье, необходимо ввести код. Если же кто-либо решится на несанкционированный доступ, мгновенно включится сирена громкостью 130 децибел. Автором идеи защитного белья является глава фирмы Tecos Сандра Зайц. Поводом для его создания стали многочисленные инциденты изнасилований в немецком Кельне в новогоднюю ночь 2015 года, в которых обвинили североафриканских мигрантов. По официальной информации, 22 жительницы Кельна подверглись сексуальному насилию в ту ночь.

Этот неприятный инцидент и побудил Зайц создать вначале защитные леггинсы, а позже - защитные трусы, устроенные по тому же принципу. Стоимость последних составляет € 99,99, а леггинсы продаются по цене € 149,94.

