В Германии создано нижнее белье с сигнализацией

В Германии создали нижнее белье, оснащенное сигнализацией и кодовым замком, передает Daily Mirror.

Белье изготовлено из плотного материала, который нельзя порвать и с трудом можно разрезать.

Для того, чтобы снять белье, необходимо ввести код. Если же кто-либо решится на несанкционированный доступ, мгновенно включится сирена громкостью 130 децибел.

Автором идеи защитного белья является глава фирмы Tecos Сандра Зайц.

Поводом для его создания стали многочисленные инциденты изнасилований в немецком Кельне в новогоднюю ночь 2015 года, в которых обвинили североафриканских мигрантов.

По официальной информации, 22 жительницы Кельна подверглись сексуальному насилию в ту ночь.

Этот неприятный инцидент и побудил Зайц создать вначале защитные леггинсы, а позже - защитные трусы, устроенные по тому же принципу.

Стоимость последних составляет € 99,99, а леггинсы продаются по цене € 149,94.