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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 11:52 | 21.01.2017
В Терновке на Днепропетровщине Фонд Вилкула передал подарки обществу детей-инвалидов

На Днепропетровщине для детей продолжается пора православных праздников и поздравлений. В Терновке более сорока детей из городского общества инвалидов получили поздравления и подарки от народного депутата, главы Фонда «Украинская перспектива» Александра Вилкула.

Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе Фонда.

«Представители Фонда Вилкула «Украинская перспектива», общественный деятель Светлана Рудницкая, а также депутаты областного и городского советов организовали для детей-инвалидов праздничную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята подготовили для гостей рождественские стихи, песни и колядки.

Воспитатели поблагодарили Александра Вилкула, представителей Фонда и всех гостей за поздравление и подарки. Они отметили, что для детей это особая радость, потому что их общество инвалидов не избаловано вниманием и поддержкой властей. Вместе с гостями ребята смастерили картину «Ангелы в небесах».

Исполнительный директор Фонда «Украинская перспектива» Оксана Живага отметила: «Для детей самый сказочный период в году - Новый Год и Рождество. В это время все ребята ждут чуда и подарков. Особое внимание и поддержка нашего Фонда – детям-сиротам, ребятам из многодетных, малообеспеченных семей, детям с особыми потребностями. На Днепропетровщине мы системно помогаем десяткам тысяч людей и организаций, так например, в Павлограде – «Школе Ирины», в Терновке - воскресной школе храма Иоанна Богослова, в Кривом Роге – общественным организациям «Веселка» и «Промінь надії» и другим».
Ко Дню Святого Николая, Новому году и Рождеству при поддержке фонда «Украинская перспектива» в разных городах Днепропетровщины прошли праздничные мероприятия для детей. Поздравления и подарки от Фонда получили тысячи детей из многодетных семей, детей-сирот, инвалидов. В том числе в Терновке представители Фонда поздравили воспитанников воскресной школы храма Иоанна Богослова, а также семьи переселенцев с детьми. В Кривом Роге представители Фонда передали подарки ребятам из школы-интерната №4, а также детям в общественную организацию "Городской Союз инвалидов". Также, в Кривом Роге Фонд «Украинская перспектива» провел масштабный конкурс семейного творчества «Лучшая новогодняя игрушка», в котором приняли участие 520 ребят из многодетных семей, семей переселенцев, детей–инвалидов. Театральное представление и сладкие подарки от народного депутата Александра Вилкула и Фонда «Украинская перспектива» получили 150 детей-инвалидов из криворожских общественных организаций «Веселка» и «Промінь надії». В Днепре Александр Вилкул подарил подарки воспитанникам Днепровского Дома Малютки №2, в котором живут ВИЧ-инфицированные дети, дети-сироты. В Павлограде

Фонд «Украинская перспектива» передал новогодние подарки воспитанникам «Школы Ирины», где обучаются дети-инвалиды. А в Петропавловском районе представители Фонда Александра Вилкула поздравили с новосельем и Новым Годом детский дом семейного типа (ДДСТ) Некрасовой, в котором живут 8 приемных детей», - говориться в соообщении.

Также Фонд Вилкул передал поздравления и подарки более чем тысячи детей – воспитанников воскресных школ Днепропетровщины, в том числе участникам Рождественского фестиваля церковно-приходских школ.
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