| Общество | 15:24 | 23.01.2017 Ярош приехал в Днепр на открытие экспозиции музея АТО (ФОТО) В понедельник, 23 января, в диораме «Битва за Днепр» открылась внутренняя экспозиция музея АТО. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Масштабная выставка занимает почти 600 квадратных метров. В рамках экспозиции представлены любимые вещи бойцов АТО, фотографии, ордена, форма, оружие и мультимедийный зал, который создает «эффект присутствия». В открытии выставке приняли участие руководители Днепра и области, а также главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко и нардеп Дмитрий Ярош. Фото: ДнепрОГА

