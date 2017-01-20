Ярош приехал в Днепр на открытие экспозиции музея АТО (ФОТО)

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В понедельник, 23 января, в диораме «Битва за Днепр» открылась внутренняя экспозиция музея АТО.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.
Масштабная выставка занимает почти 600 квадратных метров. В рамках экспозиции представлены любимые вещи бойцов АТО, фотографии, ордена, форма, оружие и мультимедийный зал, который создает «эффект присутствия».
В открытии выставке приняли участие руководители Днепра и области, а также главврач ДОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко и нардеп Дмитрий Ярош.
Фото: ДнепрОГА