В Днепропетровской области полиция охраны задержала вора, взломавшего магазин

В воскресенье, 22 января, в 03:12 сотрудники группы реагирования Управления полиции охраны в Днепропетровской области получили сигнал «тревога» из охраняемого магазина, который расположен в городе Покров на улице Центральной.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия через 3 минуты, правоохранители блокировали помещение, обследовали его, обнаружили поврежденные роллеты и сломанные входные двери в магазин, из самого здания доносился шорох и шаги.

Полицейские охраны задержали подозреваемого, который пытался сбежать напролом через входную дверь.

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Правонарушителем оказался местный житель 1991 года рождения, ранее судимый за аналогичное правонарушение.

В Никопольском отделе полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Парню инкриминируют правонарушение, предусмотренное ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.