| Общество | 14:58 | 27.01.2017 Курс гривны к доллару будет очень динамичным, - Михаил Крапивко Экономический эксперт Михаил Крапивко считает, что курс гривны к доллару будет очень динамичным. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Может быть пессимистический и оптимистический сценарий. На падение гривны сказалось сразу несколько факторов. Это резкое повышение социальных стандартов, при котором не оглядывались на мнение бизнеса. Сначала повысили минимальную зарплату и штрафы, а потом заявили, что будут проверять и поголовно штрафовать. Покупательский спрос очень низкий. После оплаты коммунальных услуг у людей не остается денег даже на еду. Какое при таком раскладе может быть снижение курса доллара? Для оптимистического прогноза нужна не имитация реформ, а их реальное проведение. Необходимо провести запрет на популистские лозунги, из-за которого нет доверия к власти. А нет доверия, нет и экономики. Необходимо создавать условия для развития предпринимательства, а не уничтожать бизнес. Прерогативой должны стать рабочие места. Нужно либерализировать налоговую систему, жестко поступать с монополистами. Тогда бизнес будет платить налоги, а люди получать зарплату и тратить деньги не только на еду», - сказал он.

