С ночи противник дважды пытался штурмовать военных на Донбассе

За минувшие сутки, 31 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 86 обстрелов, в результате которых один военнослужащий погиб, 9 бойцов ранены и 9 – травмированы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Сообщается, что огонь велся по всем направлениям. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В штабе отметили, что ночью была предпринята попытка штурма позиций украинских военных.

«Атака провалилась. Враг отступил. В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противника остановлен. Бой продолжается», - добавили в штабе.

Ситуация уточняется.

