| Общество | 08:52 | 01.02.2017 С ночи противник дважды пытался штурмовать военных на Донбассе За минувшие сутки, 31 января, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 86 обстрелов, в результате которых один военнослужащий погиб, 9 бойцов ранены и 9 – травмированы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО. Сообщается, что огонь велся по всем направлениям. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В штабе отметили, что ночью была предпринята попытка штурма позиций украинских военных. «Атака провалилась. Враг отступил. В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противника остановлен. Бой продолжается», - добавили в штабе. Ситуация уточняется.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати АТО, новости АТО Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7