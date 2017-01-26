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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:24 | 01.02.2017
Обвинительный приговор Виктору Назарову может создать негативный прецедент для командиров, - полковник ОК «Схід» Алексей Самосват

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в Павлоградском горрайонном суде продолжается суд над генерал-майором Виктором Назаровым, обвиняемым в служебной халатности, приведшей к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа самолета ИЛ-76 над аэропортом Луганска в июне 2014 года. 26 января завершились дебаты.

Офицер управления оперативного командования «Схід», полковник Алексей Самосват отметил, что вынесение обвинительного приговора судом может создать негативный прецедент результатом которого станет деморализация командного состава армии.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Обвинение командира во время выполнения им заданий может в дальнейшем создать очень негативный прецедент. Ведь может случиться так, что любой командир при выполнении приказа или боевой задачи будет оглядываться назад и думать о том, не настигнет ли его наказание за принятие решений. Это может привести к непринятию командирами решений», - сказал Алексей Самосват.

Читайте также: ОК «Схід» обратилось к общественности относительно суда над Виктором Назаровым, обвиняемого в гибели 40 десантников на Луганском 
 
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Теги: общество, Днепропетровщина, АТО

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