| Общество | 15:56 | 03.02.2017 Мэрия Днепра готовит новое подорожание водоснабжения, - Суханов Кроме запланированных правительством на 2017 год повышений тарифов на свет и газ, мэрия Днепра готовит новое подорожание водоснабжения. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока. «Вода в Днепре, стоящем на реке и без того дороже, чем в городах из степной зоны – Кривом Роге, Сумах, Хмельницком, Тернополе. При этом мэр Филатов согласовывает очередное подорожание водоснабжения. Задолженность людей по коммунальным платежам в Днепре растет катастрофически. Только теплоснабжающие коммунальные предприятия (КП) фиксируют задолженности в сотни миллионов гривен. Госстат сообщает, что в целом по Украине задолженность в декабре 2016 года увеличилась на четверть по сравнению с ноябрем и перевалила за 20 млрд грн», - отметил депутат горсовета Сергей Суханов на своей странице в Facebook. Сергей Суханов отметил: «Люди убедились, что популистский Филатовский мораторий и громкие заявления градоначальника о снижении тарифов - очередной обман. На прием приносят квитанции, говорят, что в теплопоставляющих предприятиях на них орут и посылают к мэру, который пообещал снизить цену отопления. На горячей линии мэрии принимают жалобы, но ответов не дают. Люди со слезами спрашивают, когда же сумма в квитанциях станет меньшей, просят передать платежки мэру». Например, сегодня в Днепре семья из двух работающих человек с ребенком, проживающая в двухкомнатной квартире площадью 45,1 кв м оплачивает: - за водоснабжение по норме 10,97 куб м на человека 409,73 грн.

- за отопление (при общедомовом счетчике тепла) 939,86 грн.

- за 55 куб метров газа 378,35 грн.

- за электроэнергию 250 кВт (1 кВт*ч до 01.03.2017 - 129 копеек) 322,50 грн. Сергей Суханов подытожил: «За скромную квартиру люди должны оплачивать в месяц более двух тысяч грн. По квитанциям видно, что «сколько могут» платят, но долги нарастают, в особенности за тепло. Даже при выросшей минимальной зарплате (реально на руки 2500 грн) это неподъемные суммы. Но власть видит «перспективы» еще затянуть тарифную удавку». Так, в январе 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения. Сергей Суханов заявил: «Тариф увеличат в соответствии с подданными Днепрводоканалом и согласованными мэром Филатовым расчетами». Депутат отметил, что реальный путь спасения людей предложил народный депутат Александр Вилкул: «Вилкул требует от парламента не только ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ, но и снизить действующие тарифы в два раза. Он подал соответствующие законопроекты. Наша фракция в горсовете Днепра предложила реальный механизм снижения тарифов для горожан до уровня 2015 года. Простым голосованием депутаты могли выделить коммунальным тепло- и водоснабжающим предприятиям компенсаций из городского бюджета Днепра. Деньги на это есть, их цинично разворовывает Филатов и его окружение. Киевская и местная власть блокируют принятие решений по защите людей», - сказал Суханов. Депутат отметил, что на неплатежи за коммуналку крайне негативно повлияли также и заявления Филатова: «Люди ждут обещанного Филатовым двукратного снижения тарифа, а задолженность продолжает расти. Горожане боятся, что потеряют квартиры за долги, ведь все знают, что у власти в Днепре криминал и рейдеры». СМИ региона сообщают, что горожане не верят квитанциям «В квитанциях черт голову сломит. В ноябре — один тариф, в декабре, который также был не особенно холодным, — чуть ли не вдвое дороже. Что же тогда в феврале принесут? При этом, нет показаний нашего теплового счетчика: все в расчете на квадратный метр. В результате, мы с соседями вообще не понимаем — то ли по счетчику платим, то ли нет. Телефоны «Теплоэнерго» не работают — выяснить не у кого. Полное безобразие», — возмущается жительница Победы Валентина.

