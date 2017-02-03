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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:07 | 06.02.2017
Полиция предупреждает водителей об ухудшении погоды в Днепропетровской области

По данным Гидрометеоцентра Украины завтра, 7 февраля, утром и днем в Днепропетровской области ожидаются значительное похолодание, метели и порывы восточного ветра до 15-20 м/с. На дорогах гололедица. Температура воздуха от -10 до -17 градусов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой не забывать об управлении транспортными средствами в сложных погодных условиях и требует внимательности, сосредоточенности и осторожности.

«Отправляясь в дорогу, проверьте техническое состояние авто, обратите особое внимание на состояние внешних световых приборов транспортных средств, стеклоочистителей, обогревателей салона, позаботьтесь о запасе топлива.

Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения: не превышать скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирований. В условиях недостаточной видимости, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Во время резкого ухудшения погодных условий по возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте, особенно на дальние расстояния. Если же все же выехать крайне необходимо, будьте особенно внимательными и осторожными за рулем. Не пренебрегайте собственной безопасностью и безопасностью пассажиров, внимательно следите за прогнозами синоптиков.

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, призовите на помощь полицейских или аварийные службы. Не будьте равнодушным, возможно завтра помощь понадобится именно вам», - говорится в сообщении. 
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Теги: погода, Днепропетровщина, погода

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